هاني شاكر: «الفنان ملوش مورد رزق ثابت أول كل شهر»

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يهتم بالفنانين والموسيقيين ويرعاهم ويتكفل بهم في منظومة تابعة للدولة للحفاظ عليهم ورعايتهم،«الفنان ملهوش مورد رزق ثابت أول كل شهر، وتلك الرعاية والحماية التأمينية هي هدية رائعة».

هاني شاكر: ما قام به الرئيس السيسي مؤخرًا جاء لحل مشكلات أعضاء النقابة

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أنه ليس من الغريب على شخص الرئيس السيسي أن يبدي اهتمامه بالفنانين ورعايتهم اجتماعيًا، إذ أن نقابة الموسيقيين بها ما يزيد عن 4 آلاف عضو، وما قام به الرئيس السيسي مؤخرًا جاء بعدما لمس مشكلات أعضاء النقابة من مشكلات جراء جائحة فيروس كورونا.

هاني شاكر: علمت منذ فترة بدراسة رئاسة الجمهورية لذلك الأمر

وأوضح أنه علم منذ فترة بدراسة رئاسة الجمهورية لذلك الأمر، ولكن خبر اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير مع الوزراء من أجل متابعة منظومة دعم وحماية الفنانين، وتطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يأتي في إطار ما يوليه الرئيس السيسي من اهتمام كبير بالشعب والمواطن والفنان المصري، اليوم، أثلج صدره وكافة أعضاء نقابته وكافة النقابات العاملة في هذا المجال.

وتابع: «دي هدية جميلة جدا من فخامة الرئيس، وفعلا الفنان الدولة واخده بالها منه وحاسه بيه وبمشاكله وظروفه، وده شئ رائع».