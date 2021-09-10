وزير الاتصالات: توصيل الإنترنت لمليون منزل في أولى مراحل «حياة كريمة»

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع «حياة كريمة» متفرد ويمس أكثر من 58% من سكان مصر، ويستهدف توصيل كل الخدمات والمرافق لهم، بما فيها الخدمات التي باتت أساسية في عالم اليوم، مثل توصيل الإنترنت، وفي المرحلة من المشروع جرى توصيل الألياف الضوئية لأكثر من مليون بيت، وذلك للحصول على إنترنت بأقصى سرعة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في هذه الخدمة.

نستهدف تسهيل مهمة المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية

وأضاف طلعت خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة DMC، أن سهولة الحصول على الخدمات الحكومية أمر في منتهى الأهمية، حيث كان المواطن يذهب إلى مقر الخدمة أكثر من مرة ويقف في طوابير للحصول على الخدمات، لكنه الآن أصبح قادرا على الحصول عليها وهو مقيم في منزله من خلال منصة مصر الرقمية.

90 خدمة تقدمها بوابة مصر الرقمية

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «لدينا 90 خدمة تقدمها بوابة مصر الرقمية، مثل خدمات التموين لتجديد بطاقات التموين وغيرها من الخدمات المتعلقة بالتموين دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين، كما جرى إتاحة بعض خدمات المرور مثل التظلمات وسداد المخالفات بالتعاون مع وزارة الداخلية».

وأردف، أن المنصة أتاحت أيضا خدمات التوكيل وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، لافتًا إلى أن من لا يرغبون في التعامل المباشر مع التكنولوجيا يمكنهم استخدام 500 مكتب بريد، سيجرى زيادة عددها قبل نهاية هذا العام لكي يذهب المواطن إليها ويحصل على الخدمة