قبل بدء الدراسة.. تعرف على أسعار الكتب والأدوات ومصروفات العام الجديد

يستعد أولياء الأمور إلى بداية العام الدراسي الجديد 2021 – 2022، لذلك يبحث كثيرون منهم، عن أسعار الكتب المدرسية والمصروفات الدراسية، والمستلزمات المدرسية، حتى يمكنهم تحديد ميزانيتهم.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، لقرائها، من أولياء الأمور، على مدار الساعة، نستعرض أسعار الكتب المدرسية المطورة للصفوف الأولى للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وذلك وفق بيانات وزارة التربية والتعليم، فضلا عن متوسط أسعار المستلزمات المدرسية، وفق جولة في سوق الفجالة، في التقرير التالي.

أسعار المستلزمات المدرسية

ارتفع سعر الكشاكيل هذا العام، ليصل سعر الكشكول الـ60 ورقة، إلى نحو 4 جنيهات، والكشكول الـ80 ورقة إلى نحو 4.5 جنيه، والكشكول الـ100 ورقة بنحو 7 جنيهات، بينما يبدأ سعر الكشكول السلك من 7.5 جنيه، ويصل إلى 100 جنيه، بحسب جودة الورق وعدده، وزادت أسعار الكراسات بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي ليتراوح سعر 10 كراسات 24 ورقة ما بين 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الأقلام بأنواعها

واستقرت أسعار الأقلام، حيث تراوح سعر دستة الأقلام الرصاص من 10 إلى 60 جنيهًا، بينما تباين سعر علبة الألوان الخشب من 3.5 إلى 70 جنيهًا، وسعر الأستيكة من جنيه واحد إلى 25 جنيها، وارتفعت أسعار المقلمة بنحو 20% هذا العام، ليبدأ سعرها ما بين 15 إلى 120 جنيهًا.

وارتفعت أسعار حافظة المياه «الزمزمية» هذا العام، لتتراوح ما بين 12.5 جنيه و120 جنيهًا للواحدة، وتراوح سعر «اللانش بوكس» من 35 جنيها إلى 200 جنيه، بحسب النوع والخامة، وتباين سعر جلاد الكراسات «10 وحدات»، ما بين 5 و15 جنيهًا، بحسب الخامة والنوع.

وبدأت أسعار شنط المدارس من 60 جنيهًا لرياض الأطفال، ووصلت إلى 250 جنيها للماركات والمرسومة بنظام D3.

أسعار الكتب المدرسية

أما عن إن أسعار الكتب المدرسية، فجاءت كالتالي:

- الصف الأول لرياض الأطفال kg1 بلغ 402.5 جنيه لطلاب المدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي، و230 جنيها لطلاب المدارس الخاصة لغات فرنسى، و230 للمدارس القومية والخاصة عربى و230 للدولية.

- وجاء سعر الكتب المدرسية للصف الثاني رياض الأطفال kg2، نحو 402.5 جنيه لطلاب المدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي، و230 جنيها لطلاب المدارس الخاصة لغات فرنسى، و230 جنيها للمدارس القومية والخاصة عربى و230 جنيها للدولية.

- ووصل سعر بيع كتب الصف الأول الابتدائي 460 جنيها لطلاب المدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات انجليزي و287.5 جنيه لطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسى، و287.5 جنيه للمدارس القومية والخاصة عربى و345 للدولية.

- ووصلت أسعار بيع كتب الصف الثانى الابتدائى 517.5 جنيه لطلاب المدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي و345 جنيه لكل من طلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسى، وللمدارس القومية والخاصة عربى والدولية.

- أما طلاب الصف الثالث الابتدائي فكانت أسعار الكتب نحو 517.5 جنيه للمدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي و345 جنيها لكل من طلاب المدارس اللغات والخاصة لغات فرنسى، والمدارس القومية والخاصة عربى والدولية.

- أما عن أسعار بيع كتب الصف الرابع الابتدائي، 747.5 جنيه للمدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي و575 لطلاب المدارس اللغات والخاصة لغات فرنسى، وللمدارس القومية والخاصة عربى و460 جنيها لطلاب مدارس اللغات.

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم فإن أسعار بيع كتب الفصل الدراسي الثاني هي نفس أسعار بيع كتب الفصل الدراسي الأول.

المصروفات الدراسية للعام الجديد

وبحسب بيان التعليم، فقد جاءت مصروفات الدراسة في مرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية، نحو 305 جنيهات.

وانقسمت المصروفات المدرسية للمرحلة الابتدائية، لقسمين الأول بداية من الأول وحتى الرابع الابتدائي، وقيمة المصروفات الدراسية نحو 305 جنيهات، أما الصفان الخامس والسادس، فكانت مصروفات العام الواحد نحو 205 جنيهات.

وبداية من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي حددت المصروفات الدراسية بـ205 جنيهات لكل صف دراسي.

وجاءت مصروفات العام الدراسي لطلاب الصف الأول الثانوي العام نحو 520 جنيهًا، بينما الصف الثاني والثالث فكانت نحو 505 جنيهات.

وسجلت مصروفات الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته نحو 220 جنيهًا، أما باقي الصفوف فنحو 205 جنيهات لكل صف دراسي.

ويجرى إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد بذلك.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 سوف يبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، بينما تبدأ إجازة منتصف العام من السبت الموافق 5 فبراير، ويستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير، ومدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا.