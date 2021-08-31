تعرف على مصروفات المدارس الحكومية 2022

قبل أيام من بدء الدراسة المقرر لها 9 أكتوبر المقبل، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن قيمة المصروفات الدراسية لكل مرحلة دراسية، و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي من خلال منشور جرى توزيعه على كافة المديريات التعليمية، بخصوص المصروفات المدرسية الحكومية للعام الدراسي القادم 2021 – 2022، والتي تشمل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية.

المصروفات الدراسية للعام الجديد

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها «الوطن» للقراء من أولياء الأمور في مجال التعليم على مدار اليوم، نرصد قيمة المصروفات المدرسية لكل الصفوف التعليمية الأساسية:

مصروفات رياض الأطفال

وبحسب بيان التعليم، جاءت مصروفات الدراسة في مرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية، نحو 305 جنيهات.

مصروفات المرحلة الابتدائية

وانقسمت المصروفات المدرسية للمرحلة الابتدائية، لقسمين الأول بداية من الأول وحتى الرابع الابتدائي، وقيمة المصروفات الدراسية نحو 305 جنيهات، أما الصفين الخامس والسادس، فكانت مصروفات العام الواحد نحو 205 جنيهات.

مصروفات المرحلة الإعدادية

وبداية من الصف الأول حتى الثالث الاعدادي حددت المصروفات الدراسية بـ205 جنيهات لكل صف دراسي.

مصروفات الثانوية العامة

وجاءت مصروفات العام الدراسي لطلاب الصف الأول الثانوي العام نحو 520 جنيها، بينما الصف الثاني والثالث فكانت نحو 505 جنيهات.

مصروفات التعليم الثانوي الفني

وسجلت مصروفات الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته نحو 220 جنيهًا، أما باقي الصفوف فنحو 205 جنيهات لكل صف دراسي.

ويجرى إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد بذلك.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 سوف يبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، بينما تبدأ إجازة منتصف العام من السبت الموافق 5 فبراير، ويستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير، ومدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا.