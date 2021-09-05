لأولياء الأمور.. تعرف على أسعار الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021-2022

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن أسعار الكتب المدرسية، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسعار بيع الكتب المطورة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي في المدارس التجريبية والحكومية التابعة للوزارة.

أسعار الكتب المدرسية

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، لقرائها من أولياء الأمور على مدار الساعة، نستعرض أسعار الكتب المدرسية المطورة للصفوف الأولى للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وذلك وفق بيانات وزارة التربية والتعليم في التقرير التالي..

أسعار الكتب المدرسية kg1

وبحسب البيان فإن أسعار الكتب المدرسية الصف الأول لرياض الأطفال kg1 بلغ 402.5 جنيه لطلاب المدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي، و230 جنيها لطلاب المدارس الخاصة لغات فرنسى، و230 للمدارس القومية والخاصة عربى و230 للدولية.

أسعار الكتب المدرسية kg2

وجاء سعر الكتب المدرسية للصف الثاني رياض الأطفال kg2، نحو 402.5 جنيه لطلاب المدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي، و230 جنيها لطلاب المدارس الخاصة لغات فرنسى، و230 جنيها للمدارس القومية والخاصة عربى و230 جنيها للدولية.

أسعار الكتب المدرسية الصف الأول الابتدائي

ووصل سعر بيع كتب الصف الأول الابتدائي 460 جنيها لطلاب المدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات انجليزي و287.5 جنيه لطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسى، و287.5 جنيه للمدارس القومية والخاصة عربى و345 للدولية.

أسعار الكتب المدرسية الصف الثاني الابتدائي

ووصلت أسعار بيع كتب الصف الثانى الابتدائى 517.5 جنيه لطلاب المدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي و345 جنيه لكل من طلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسى، وللمدارس القومية والخاصة عربى والدولية.

أسعار الكتب المدرسية الصف الثالث الابتدائي

أما طلاب الصف الثالث الابتدائي فكانت أسعار الكتب نحو 517.5 جنيه للمدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي و345 جنيها لكل من طلاب المدارس اللغات والخاصة لغات فرنسى، والمدارس القومية والخاصة عربى والدولية.

أسعار الكتب المدرسية الصف الرابع الابتدائي

أما عن أسعار بيع كتب الصف الرابع الابتدائي، 747.5 جنيه للمدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي و575 لطلاب المدارس اللغات والخاصة لغات فرنسى، وللمدارس القومية والخاصة عربى و460 جنيها لطلاب مدارس اللغات.

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم فإن أسعار بيع كتب الفصل الدراسي الثاني هي نفس أسعار بيع كتب الفصل الدراسي الأول.