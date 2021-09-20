«السياحة» تستكمل حملتها للترويج للمحافظات

نشرت وزارة السياحة والآثار، منذ قليل، فيديو ترويجي قصير عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن محافظة البحيرة، للترويج السياحي للمحافظات المصرية، تزامنًا مع عيدها القومي الذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام، واستكمالاً للحملة الدعائية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أول أيام الشهر الجاري.

حملة للترويج السياحي للمحافظات المصرية

وتستمر هذه الحملة منذ بداية سبتمبر الجاري، لمدة 27 يومًا بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي، والذي يجرى الاحتفال به 27 سبتمبر من كل عام.

محافظ البحيرة ثاني أكبر مدينة تجمع الآثار الإسلامية بعد القاهرة

تقع محافظة البحيرة في غرب الدلتا وتطل على البحر المتوسط وشرقًا فرع رشيد من النيل، وتعتبر الأولى من حيث مساحة الأراضى الزراعية، وتتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية، ومنها ما يوجد بمدينة رشيد التي تتميز بآثارها المعمارية والزخرفية التاريخية الفريدة، كما أنها تعتبر متحفًا مفتوحًا للعمارة الإسلامية، وثاني أكبر مدينة تجمع الآثار الإسلامية بعد القاهرة.

كما يوجد بالمحافظة منطقة وادي النطرون الذي يشتهر بوجود الأديرة القبطية به.