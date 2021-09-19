الصين تسجل 43 إصابة جديدة محلية العدوى بـ كورونا

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم، 43 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس السبت، جميعها في مقاطعة فوجيان في جنوبي شرق البلاد، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

لجنة صينية: تسجيل 23 حالة إصابة جديدة وافدة من الخارج

وأضافت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، أنه تم تسجيل 23 حالة إصابة جديدة وافدة من الخارج، منها 9 حالات في يوننان، و3 حالات في كل من هوبي وقوانجشي وسيتشوان وحالتان في كل من شنجهاي وقوانجدونج وحالة واحدة في تيانجين.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، 30773 إصابة جديدة بالفيروس و309 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 33444662 حالة.

الرئيس الأمريكي يعتزم استضافة قمة افتراضية الأسبوع المقبل حول هزيمة «كورونا»

وفي الولايات المتحدة، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أمس السبت، أن الرئيس جو بايدن، يعتزم استضافة قمة افتراضية الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف مواجهة العالم بشأن هزيمة «كورونا».

ويهدف الاجتماع، إلى تشجيع عدد أكبر من الدول على بذل المزيد من الجهد لتطعيم شعوبها ضد الفيروس وتحسين العلاجات المضادة لـ«كورونا»، فيما قالت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي، يعتزم مطالبة المشاركين بمستوى أعلى من الطموح بشأن حملات التطعيم والعلاجات، إلى جانب الاستعداد لأي جائحة مقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح «البيت الأبيض» أن من المقرر مشاركة قادة عالميين وفاعلي الخير وممثلي الصناعة والمنظمات غير الحكومية في الاجتماع، فيما من المتوقع أن يطالب الرئيس الأمريكي دجو بايدن، الدول الغنية الأخرى بتعهدات أكثر كرما وسخاء فيما يتعلق بتقاسم اللقاحات.

إلغاء شرط فحص كورونا المسبق قبل دخول «أبو ظبي» من داخل الإمارات اليوم

من جانبها، أعلنت العاصمة الإماراتية «أبوظبي»، أمس السبت، عن اعتمادها إلغاء شرط فحص كورونا المسبق قبل دخول الإمارة من داخل الدولة، وقالت «لجنة إدارة الطوارئ» الناجمة عن الفيروس في أبوظبي، إن القرار يأتي ضمن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، واعتماد إلغاء متطلبات فحوصات الفيروس للدخول، ابتداء من اليوم الأحد.

وأشارت اللجنة الإماراتية، في بيان، إلى أن القرار جاء بعد تحقيق خفض في نسب الإصابة بالمرض إلى 0.2% من إجمالي الفحوص في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

واعتمدت اللجنة الإماراتية، أمس السبت، وقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداء من اليوم الأحد.