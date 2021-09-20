مصرع ربة منزل وابنها في تصادم ميكروباص ودراجة نارية بسوهاج

لقيت ربة منزل وابنها، مصرعهما، وأصيب سائق، في تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية، وتم نقل الجثتين والمصاب لمستشفى البلينا المركزي، جنوبي سوهاج، وأخطرت النيابة العامة وصرحت بدفن الجثتين، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من مستشفى البلينا، بوصول كل من «ياسر. ح. م. ا»، 26 سنة، عامل، ووالدته «خيرية. ع. ا»، 55 سنة، ربة منزل، ويقيمان بدائرة مركز دار السلام «جثتين هامدتين»، و«محمد. ا. ع»، 32 سنة، سائق، ويقيم بقنا، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم إثر حادث سيارة.

وانتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء قيادته سيارة ميكروباص بطريق داخل محافظة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده حال تخطيه إحدى السيارات، واصطدم بدراجة بخارية قيادة المتوفى الأول، مما نتج عنه إصابته ووفاة قائد الدراجة البخارية ووالدته التي كانت برفقته.

الحادث لا يتضمن شبهة جنائية

وبسؤال «أحمد. ع. ا»، 54 سنة، عامل، ويقيم بدائرة محافظة قنا «شقيق الثانية وخال الأول»، قرر بمضمون ما تقدم، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية ونزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.