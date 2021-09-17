مصرع عامل وإصابة شخصين في تصادم بسوهاج

لقي عامل مصرعه كما أُصيب شخصان في تصادم سيارة ملاكي و«تروسيكل»، على الطريق الزراعي الغربي، دائرة مركز البلينا أمام قرية «بني حميل»، جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى البلينا المركزي، ورفع آثار الحادث من الطريق، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب بالطريق الزراعي الغربي بناحية «بني حميل»، دائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «السبع.ع»، 41 سنة، سائق يقيم بناحية الرواتب دائرة مركز أبوتشت بمحافظة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية «تروسيكل»، قيادة «محمد.ب.م»، 26 سنة، عامل، ويقيم بمحافظة قنا، ونتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل.

وأصيب في الحادث كل من قائد السيارة و«عبده.ب.ا»، 25 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية من مستقلي «التروسيكل»، بنزيف في الأذن اليمني وجروح متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي وجرى تحويل المصاب الثاني لمستشفى سوهاج الجامعي.

بسؤال قائد السيارة والمصاب وشقيق المتوفي المدعو «سعودي.ب.م»، 37 سنة، سائق ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.