وزيرا الإسكان والصحة يبحثان دعم إنشاء مستشفى أبوالعلا ومجمعه الطبي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعا في مقر وزارة الإسكان، لبحث سبل التعاون لدعم المشروع القومي لإنشاء مستشفى أبوالعلا العام الجديد، ومجمع الخدمات الطبية المُلحق بالمستشفى، وذلك بحضور مسؤولي الوزارتين.

الجزار: مستعدون لدعم إنشاء مستشفى أبوالعلا العام الجديد فنيا

وأكد الدكتور عاصم الجزار، بحسب بيان عنه، استعداد وزارة الإسكان لتقديم الدعم الفني في تنفيذ هذا المشروع القومي المهم، لإنشاء مستشفى أبو العلا العام الجديد، والذي يقدم خدمة طبية متميزة لسكان القاهرة ومحيطها، حيث يقع المشروع في منطقة متميزة بمحافظة القاهرة، تتمتع باتصالية عالية، وسهولة الوصول إليها، ما يُعد من العوامل المهمة لنجاح المشروع.

وأوضح وزير الإسكان، أنّه سيتم الاستعانة بشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، لتسويق مجمع الخدمات الطبية المُلحق بالمستشفى، والذي يضم عيادات، ومراكز في جميع التخصصات الطبية، ومراكز أشعة متكاملة، ومراكز تحاليل، وصيدليات، ومراكز علاج طبيعي، كما يضم معارض طبية للأجهزة الطبية والأجهزة الطرفية والتعويضية.

زايد: إنشاء وتجهيز المستشفى والمجمع الطبي على أعلى مستوى

وتناولت الدكتورة هالة زايد، البرنامج الوظيفي لمجمع الخدمات الطبية المُلحق بالمستشفى، بإجمالي مساحة 7200 متر، إضافة إلى مكان مخصص لانتظار السيارات، مؤكدة أنّه سيتم إنشاء وتجهيز المستشفى والمجمع على أعلى مستوى، بالشكل الذي يعكس الطابع الإنشائي لمستشفيات وزارة الصحة والسكان، وبما يتماشى مع التطور الذي تشهده المنظومة الصحية في مصر.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أهمية المشروع القومي لإنشاء مستشفى أبوالعلا العام الجديد، والذي سيخلق فرصا لشباب الأطباء للمشاركة في الخدمات الطبية المُقدمة بالمجمع، كما سيعمل على جذب كبار الأطباء، والمراكز الطبية، للتواجد في مجمع الخدمات الطبية المُلحق بالمستشفى، ما يوفر خدمة طبية متميزة لسكان القاهرة، والمواطنين القادمين من المحافظات المختلفة.