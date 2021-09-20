مشروعات «الإسكان» بمدينة العبور الجديدة.. خزان مياه وملاعب وأسواق وشقق

تعتبر مدينة العبور منطقة جذب سكاني وصناعي للخروج من الوادي الضيق وتعمير الصحراء، حيث تقع المدينة على بعد بضع دقائق من حي مصر الجديدة عند الكيلو 26 طريق «القاهرة - الإسماعيلية»، وعند الكيلو 10 طريق «القاهرة - بلبيس»، وتعتبر مدينة العبور، إحدى مدن الجيل الثاني من المدن الجديدة، وقد تمّ تخطيطها على أعلى مستوى لتستوعب 1054500 نسمة على مساحة 13.4 ألف فدان، ويبلغ إجمالي عدد السكان 661600 نسمة بالكثافة السكانية 49 فردًا/فدانًا.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، داخل مدينة العبور الجديدة.

مشروعات «الإسكان» بمدينة العبور الجديدة

- تم وجارٍ تنفيذ 58452 ألف وحدة سكنية ما بين (سكن لكل المصريين «منخفض الدخل» – إسكان اجتماعي ذي طابع حديث – سكن مصر – سكن بديل للعشوائيات «غير الآمنة») ضمن خطة الدولة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بشرائح الدخل المختلفة.

- يشتمل المخطط العام لمدينة العبور الجديدة، على مناطق إسكان متنوعة ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة، ومناطق للخدمات الإقليمية والصناعات غير الملوثة للبيئة، ومسطحات خضراء ومفتوحة، وأراضٍ زراعية قائمة.

- تم وجارٍ تنفيذ 50004 وحدات سكنية بسكن لكل المصريين «منخفض الدخل» بمناطق الـ2600 فدان والحيين الـ13 ، الـ14.

- تم وجارٍ تنفيذ 1872 وحدة إسكان اجتماعي «ذات طابع حديث».

- تمّ وجارٍ تنفيذ 3120 وحدة بسكن مصر.

- تمّ وجار تنفيذ 3456 وحدة بسكن بديل العشوائيات.

- تمّ وجار الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس متنوعة ما بين تعليم أساسي وثانوي وتجريبي.

- تمّ وجارٍ تنفيذ (5 حضانات – 14 سوق تجارية – 4 مراكز طبية – مبنى شرطة ومطافيء – مركز شباب – 5 ملاعب خماسية) بالمناطق المختلفة بالمدينة لا سيما بالمناطق الحديثة.

- تبلغ خطة العام المالي بمدينة العبور الجديدة بقيمة 964.9 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والكهرباء والخدمات والزراعة وتجهيزات الإدارة العامة.

- تمّ وجارٍ تنفيذ 5 مشروعات بإجمالي أطوال يبلغ نحو 53.4 كم، وبنسب تنفيذ متقدمة لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة.

- جارٍ تنفيذ خزان مياه استراتيجي بسعة 10 آلاف م3، وسيتم تنفيذ خط قطر 1000 مم من الخزان وحتى الحي الـ14 لتغذية عمارات الإسكان الاجتماعي ومنطقة عمارات إسكان أهالي المناطق غير الآمنة بطول 7 كم، حيث تمّ الانتهاء من أعمال التصميمات وجرى إسناد الأعمال وجارٍ البدء في التنفيذ.