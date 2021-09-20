إذا كنت مسافرا للخارج.. خطوات تغيير نوع اللقاح عبر موقع تسجيل كورونا

أعلنت دول عربية وأجنبية مؤخرا، رفع مصر من قائمة الدول المحظورة، وبدء رحلات الطيران لمسافريها، وهي بريطانيا، والسعودية، والكويت، والإمارات، وذلك شرط الحصول على لقاح كورونا المعتمد.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء على مدار الساعة، نستعرض خطوات تغيير اللقاح، للحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في الدول العربية أو الأجنبية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة والسكان المصرية، في التقرير التالي.

خطوات تغيير اللقاح عبر موقع تسجيل كورونا بوزارة الصحة

وكانت وزارة الصحة المصرية، كشفت مؤخرا عن إمكانية التسجيل للمسافرين للحصول على اللقاح المعتمد، خلال 72 ساعة من التسجيل لأول مرة.

وحال كان المواطن سجل بشكل عادي، ثم أراد التحويل لأماكن المسافرين، فعليه الانتظار لمدة 72 ساعة، قبل الدخول والتحويل لأماكن المسافرين.

ويمكن التحويل عن طريق الاتصال بالخط الساخن على رقم 15335، لطلب التحويل إلى قائمة المسافرين، وانتظار الرسالة التي تتضمن مركز التطعيم الخاص بالمسافرين، والموعد المحدد لتلقي اللقاح، أو التوجه لمركز تطعيم المسافرين، وسيجرى تحويله للتطعيم بالمركز، شرط ألا يكون حصل على أي جرعات سابقة.

خطوات التحويل إلى قائمة المسافرين

ـ الدخول على موقع التسجيل في منظومة اللقاح من هنـــــــا.

ـ الضغط على متابعة حالة طلب اللقاح.

ـ كتابة رقم الطلب، وإدخال آخر 4 أرقام من الرقم القومي.

ـ اختيار تحويل للسفر.

ـ توضيح سبب السفر.

ـ جهة السفر.

ـ تاريخ السفر المتوقع.

ـ تحديد المحافظة التي يريد المتلقي الحصول على اللقاح بها.

ـ تحديد المركز الذي يرغب في تلقي اللقاح به.

ـ الضغط على تأكيد، وانتظار رسالة بالموعد والمركز المخصص للتطعيم.

- ترسل وزارة الصحة رسالة خلال 72 ساعة، تفيد بمكان وموعد الحصول على جرعة اللقاح المعتمدة، كما يجب إحضار جواز السفر والتأشيرة للتأكد من أنّ المتقدم بطلب الحصول على اللقاح مسافرا بالفعل.