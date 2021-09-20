كان عائدًا من المسجد.. تفاصيل مصرع الشيخ «الشحات» في حادث سير

مشهد مؤلم وثقته كاميرات المراقبة على الطريق بالقرب من كوبري المنهل بمدينة نصر، لسيارة نقل تدهس أخرى ملاكي كان يقودها الشيخ هاني الشحات إمام مسجد دار الأرقم، الذي لقي مصرعه فور وقوع الحادث.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حادث الشيخ هاني الشحات في السطور التالية:

الشيخ الشحات لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور

وقع الحادث، أمس الأحد، حال قيادة الشيخ هاني الشحات سيارته الملاكي، قاصدا المرور بها إلى شارع مقابل لـ«يوتيرن»، حيث ظهرت سيارة نقل كبيرة مسرعة، واصطدمت بسيارته، ودهستها ما نتج عنه تعرض الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب مسجد دار الأرقم بمنطقة مدينة نصر، لإصابات بالغة الخطورة.

وعلى الفور، استدعى المارة رجال الإسعاف لنقل الشيخ الشحات إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى.

وكانت تفاصيل حادث الشيخ «الشحات»، وثقتها كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان.

حالة حزن واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي

كما سيطرت حالة من الحزن والاستياء على رواد موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، الذين تداولوا منشورات على صفحاتهم تضمنت الدعاء بالرحمة والمغفرة للشيخ «هاني الشحات» عقب انتشار الواقعة على السوشيال ميديا.

كما حصلت «الوطن» على فيديو لحظة اصطدام السيارة النقل بسيارة الشيخ «الشحات»، إذ جاءت مسرعة ودهسته في أثناء سيره إلى الشارع المقابل «يوتيرن»؛ ما أدى إلى مصرعه في الحالة.

ضبط المتهم والتحقيق معه

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة في المكان، تفاصيل حادث الشيخ هاني الشحات، إذ تبين أن الشيخ كان عائدا من محل عمله كخطيب وإمام مسجد دار الأرقم الكائن في شارع أحمد الصاوي المتفرع من مكرم عبيد في مدينة نصر.

كما أخطرت الأجهزة الأمنية النيابة العامة بالواقعة، التي تولت التحقيقات مع المتهم، قائد سيارة النقل المتسبب في الحادث، بعد القبض عليه.