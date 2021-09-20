«تجار»: الذهب فقد 40 جنيها محليا و100دولار عالميا خلال 8 أشهر

شهدت «أسعار الذهب» خلال الـ8 أشهر الماضية تراجعا بقيمة 40 جنيها للجرام الواحد فيما فقدت الأوقية أكثر من 100 دولار عالميا.

الذهب رقم واحد في الاستثمار

وقال الدكتور واصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه بالرغم من تراجعات الذهب المتتالية وكسر الأوقية لحاجز الـ18.000دولار إلا أنه رقم واحد في الاستثمار عالميا مقارنة بباقي الأنواع الأمنة من العقارات والادخارات.

الأزمات تشجع على الاستثمار في الذهب

وأوضح «واصف» أنه ينظر للذهب على أنه الملاذ الآمن وقت الأزمات والتقلبات العالمية، وهو ما تحقق بوضوح خلال الـ8 أشهر من عام 2021، مضيفا أنه بالرغم من حالة التذبذب في أسعار الذهب عالميا إلا أنه هو الوسيلة الآمنة للاستثمار في كل وقت.

متابعا: «أنه في الفترات التي تشهد تطورات سياسية كبرى أو تطورات بالاقتصاد العالمي يكون هناك إقبال على الاستثمار في المعدن النفيس على مستوى العالم، كما يحدث الآن وكما حدث في أزمة فيروس كورونا، حيث لجأ عدد كبير من المستثمرين العالمين إلى الذهب كملاذ آمن.

الذهب سلعة كغيرة من السلع

وفى سياق متصل، قال نادى نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنه بالرغم من معاناة سلعة الذهب كغيرها من السلع إلا أنها السلعة الوحيدة التي لم تخيب آمال المواطنين فب ظل الاضطرابات العالمية السياسية والمالية.

لافتا إلى أنه خلال الـ8 أشهر الماضية انخفض الذهب إلى مستويات 1752 دولار للأوقية، مشيرا إلى أنه بالرغم من التراجع إلا أن التوقعات الدائمة بارتفاع أسعار الذهب تجعله في المقدمة دائما.

وأوضح نجيب، أن الذهب لا يفقد سعره الأصلي كما في الأسهم وهو سلعة متداولة طول العام، وهناك رغبة للمستهلك في عدم ضياع الفرصة في شراء الذهب بالكميات التي يريدها وحسب ميزانيته.