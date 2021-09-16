إزالة 71 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال الموجة الـ18 بالمنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا، تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق أحكام القانون على المخالفين.

تنفيذ توجيهات الدولة بإزالة التعديات على أملاكها

من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن تنفيذ الموجة الـ18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

71 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 10652 مترا

وأوضح المحافظ، أن جهود مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الثالث لتنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة 71 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 10652 مترا، مؤكدا استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.

وأشار محافظ المنيا، أن هناك تنسيقا مستمرا بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية، ومديرية الأمن، وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة، ورصد أي تعديات تحدث سواء كانت علي أراضي دولة أو زراعية بهدف الحفاظ عليها، ومنع الزحف العمراني، للحفاظ علي الرقعة الزراعية.