الإسكان تستقبل بعثة من «الدولي والآسيوي» لمتابعة خدمات الصرف في الريف

في إطار حرص الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على متابعة تنفيذ مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج «P for R» في مرحلتيه الأولى والثانية، وبحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشؤون البنية الأساسية، تم استقبال بعثة من البنكين الدولي والآسيوي عبر تفنية الفيديو كونفرانس، والتي تستمر حتى 30 سبتمبر 2021 لمتابعة الأعمال التي تم إنجازها ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج «P for R» في مرحلتيه الأولى والثانية.

وبدأت فعاليات اجتماعات البعثة بحضور نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية ورئيس وحدة إدارة المشروعات «PMU» الاجتماع الافتتاحي للبعثة، وحضر الاجتماع كل من: ممثلي وزارة التعاون الدولي، ممثلي البنكين الدولي والآسيوي، وكذلك فريق عمل وحدة إدارة المشروعات PMU بالوزارة.

وتضمن الاجتماع عرضا تقديميا من وحدة إدارة المشروعات PMU، لتوضيح الموقف التنفيذي لعقود البرنامج بمرحلتيه، وكذلك موقف تنفيذ خطط تحسين الأداء.

وأشادت البعثة بالإنجازات التي تمت بالبرنامج في نطاق المرحلة الأولى للبرنامج بمحافظات «الدقهلية – البحيرة - الشرقية»، حيث تم إنهاء 14عقدا منها 9 عقود شبكات، و3 عقود محطات معالجة تشمل محطة معالجة ديرب نجم وأبو كبير بمحافظة الشرقية ومحطة معالجة البريجات بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى عقدي شبكات ومحطات معالجة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية والإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن عقود المرحلة الأولى من البرنامج.

التحسن في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالبرنامج

كما تم عرض موقف الوصلات المنزلية المنفذة والجاري استكمالها بنهاية العام الجاري، وتبلغ أكثر من ثمانين ألف وصلة منزلية تمثل 50% من إجمالي الوصلات المنزلية المطلوبة بالبرنامج. كما استعرضت وحدة إدارة المشروعات «PMU» أهم إنجازات البرنامج في مجالات البيئة والمشاركة المجتمعية، حيث تم الانتهاء من جميع الدراسات البيئية والمجتمعية بالبرنامج، كما قامت جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بتنفيذ البرنامج من تحقيق القيم المستهدفة المطلوبة في مؤشرات تحسين الأداء بالشركات.

وتلاحظ التحسن في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالبرنامج، وإتمام دورات تدريب تم توفيرها لجميع العاملين بالبرنامج من عمال المقاولين وممثلي شركات المياه والاستشاريين.

الانتهاء من إعداد أكثر من 80% من التصميمات الابتدائية

كما أشادت البعثة بالإنجازات التي تمت بالبرنامج في نطاق المرحلة الثانية للبرنامج، حيث تم الانتهاء من إعداد أكثر من 80% من التصميمات الابتدائية و60% من مستندات الطرح للوصلات المطلوبة بالبرنامج، كما تم ترسية 28 عقدا.

وفي مجالات البيئة والمشاركة المجتمعية تم إعداد معظم الدراسات البيئية والمجتمعية. وبالنسبة لخطط تحسين الأداء، فقد نجحت شركات المرحلة الثانية «دمياط – الغربية - المنوفية» في تحقيق القيم المستهدفة المطلوبة.

ومن منطلق تعزيز إطار تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي فإنه جار العمل على بناء قدرات العاملين بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك بدء إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وسوف تختتم البعثة أعمالها بعقد اجتماع ختامي في 30 سبتمبر يتم فيه استعراض كل ما تم من مناقشات مع البنك الدولي بحضور كل الجهات المعنية بالمشروع «مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية، ووحدة تنفيذ المشروع بكل شركة»، ورفع توصياتها إلى وحدة إدارة المشروعات «PMU» لمتابعة دقة تنفيذها.