أورمان المنوفية: 455 عملية عيون وتسليم 464 نظارة طبية بالمجان

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار وينفذها صندوق «تحيا مصر»، بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة .

إجراء 445 عملية مياه بيضاء وزرع عدسات بالعين

وأوضح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد من الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن مبادرة «نور حياة»، وجرى تحويل 919 مريضا لإجراء الفحوصات الطبية وإجراء عملية مياه بيضاء وزرع عدسات بالعين بالمستشفى العسكرى بشبين الكوم لـ445 مريضا، كما تم تسليم عدد 464 مترددا نظارة طبية بالمجان.

وأكد أن توزيع النظارات يتم حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي يتم تحديدها من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، في إطار مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ورفع المعاناة عن كاهلهم .

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفر الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم .