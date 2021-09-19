محافظ المنوفية: سرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالمدارس

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه مع عودة العام الدراسي الجديد يجرى العمل بجميع الدواوين والمدارس بنظام خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس؛ مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع؛ مع استمرار تنفيذ خطة تطهير الدواوين والمدارس قبل وبعد انتهاء يوم العمل في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مع ضرورة إبلاغ غرفة العمليات بالمديرية والإدارات بأي حالات طارئة لاتخاذ اللازم.

«أبوليمون»: التنسيق الكامل لسرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين

وأضاف «أبوليمون»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، مقدم برنامج «مساحة حرة»، الذي يُذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أنه يقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للتوسع في مراكز اللقاح لتطعيم جميع الفئات المستهدفة، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل لسرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بقطاعي التربية والتعليم والجامعات، باعتبارهما ذات أولوية أولى قبل بدء العام الدراسى الجديد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بحضور أعضاء اللجنة ووكيل وزارة الشباب والرياضة.

القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا

وأوضح محافظ المنوفية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكافة فئات المجتمع؛ حفاظًا على الصحة العامة وحمايتهم من الإصابة بالفيروس، مؤكدًا ضرورة عرض الموقف الحالي لجائحة كورونا وموقف التطعيمات بشكل دوري، للوقوف على مدى توافر التطعيمات اللازمة للمواطنين وضمان وصول اللقاح للمستهدفين بكافة القطاعات الحيوية بالمحافظة.