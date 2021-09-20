ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع توقعات بانخفاضها بعد غد (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّه يوجد ارتفاع طفيف وتدريجي بدرجات الحرارة على أغلب وكل مدن ومحافظات الجمهورية، وهو الأمر الملموس بالفعل منذ الأمس، فيوجد ارتفاع طفيف عن الـ48 ساعة قبل الأمس، ويستمر اليوم هذا الارتفاع التدريجي لتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ36 درجة مئوية، كما يستمر هذا الارتفاع حتى يوم الأربعاء على كل محافظات الجمهورية.

وأضاف «شاهين»، أنَّه اعتبارًا من يوم الخميس تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي مرة أخرى على كل الأنحاء، وخلال هذه الفترة توجد شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق، وهو الأمر الذي شاهده الجميع منذ ساعات قليلة فكانت توجد شبورة كثيفة على الطرق الزراعية أو الصحراوية ومداخل ومخارج القاهرة والوجه البحري.

على المواطنين توخي الحذر خلال القيادة على الطرق لحين تحسن الرؤية

وناشد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» المواطنين بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق لحين تحسن الرؤية، لافتًا إلى أنَّ فصل الخريف يبدأ يوم الأربعاء، والهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدَرت بيانا بالأمس أوضحت فيه تفاصيل الطقس المتوقع مناخيا لفصل الخريف، وبالفعل يبدأ الاعتدال الخريفي، وتبدأ درجات الحرارة في الاعتدال.

وتابع: «يعتبر فصل الخريف هو ربيع مصر من حيث درجات الحرارة، ولكن يتخلله بعض حالات عدم الاستقرار نتيجة عبور بعض المنخفضات من غرب البحر المتوسط لشرق البحر المتوسط، وتساعد على ارتفاع نسب الرطوبة لطبقات الجو العليا وتكون السحب الممطرة التي تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وجنوب البلاد نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي الذي يبدأ يتكون بفصل الخريف».

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، ومتوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 23.

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 23.

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 24.

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 24.

دمياط العظمى 31 والصغرى 22.

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 22.

السويس العظمى 36 والصغرى 23.

العريش العظمى 32 والصغرى 23.

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 16.

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26.