أماكن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الغربية.. تعرف عليها

وأعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن توافر لقاح فيروس كورونا، بداية من اليوم الاثنين، وذلك داخل مراكز شباب المحافظة، لاستكمال تطعيم المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد بتخفيف التكدس على مراكز اللقاح، وتنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية.

أماكن مراكز تطعيم المواطنين لقاح كورونا

وأعلن وكيل وزارة الصحة بالغربية، أماكن وأسماء تطعيم المواطنين لقاح كورونا، وهي: «مركز شباب سبرباي، حي ثاني المحلة، مركز شباب قطور، مركز شباب كفر الزيات، مركز شباب بسيون، مركز شباب سمنود، نادي السنطة الرياضي، مركز شباب زفتى».

بالإضافة إلى 8 مراكز متخصصة لتطعيم المسافرين «مركز الطبي سعيد، ومكتب صحة كفر الزيات، ومكتب صحة سمنود، ومكتب صحة بسيون، ومكتب صحة زفتى، ومكتب صحة قطور، وإدارة المحلة أول، ومكتب صحة السنطة».

صحة الغربية تناشد المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وناشد وكيل الوزارة، المواطنين بضرورة الالتزام، بإحضار جواز سفر ساري والرسالة الخاصة على جهاز المحمول المسجلة على موقع الوزارة، وحال طلب استخراج الشهادة المؤمنة إحضار إيصال رسوم الشهادة.

وشدد حميدة، على التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وأشار إلى قيام الفرق الطبية بجهود مكثفة بجميع مراكز المحافظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.