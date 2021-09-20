بعد إضافة مراكز جديدة.. أماكن الحصول على لقاح كورونا بالأقصر

ناشدت الصفحة الرسمية لمجلس مدينة الأقصر، بموقع «فيس بوك»، المواطنين، سرعة التسجيل بموقع وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا بعد تخصيص مراكز ثابتة للحصول على اللقاح، لمن لا تقل أعمارهم عن 18عامًا.

أماكن الحصول على لقاح الكورونا بدءًا من 19سبتمبر

وأوضحت الصفحة الرسمية لملجس مدينة الأقصر، الأماكن التي تم إضافتها للحصول على لقاح فيروس كورونا، كالآتي:

1.مركز إسنا: مركز شباب السلام جنوب الأقصر.

2. مركز ارمنت: نادي المعلمين بأرمنت جنوب الأقصر.

3. مركز القرنة: مركز شباب القرنة غرب محافظة الأقصر.

أماكن الحصول على اللقاح بدءًا من 24 سبتمبر

وبالنسبة لمركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، ومركز البياضية ومركز الزينية وكذلك مدينة الأقصر، يُمكن الحصول على اللقاح بدءًا من الجمعة المقبل الموافق 24 من الشهر الجاري من خلال الأماكن التالية:

1. مركز الطود: داخل مركز شباب الحسينية

2.مركز البياضية: داخل مركز شباب البياضية

3.مركز الزينية: داخل مركز شباب الزينية بحري

4. مركز الأقصر: داخل نادي المدينة المنورة

يأتي ذلك ضمن تعليمات وزارة الصحة والسكان المصرية برئاسة الدكتورة هالد زايد، بضرورة التوسع في تخصيص مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، داخل مختلف المحافظات تزامنًا مع مواجهة الموجة الرابعة من الفيروس .

وأهابت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، بالمواطنين سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت، و التوجه لأقرب مركز للحصول على اللقاح.