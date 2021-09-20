وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة» للذكور والإناث.. تأمينات وفرص للترقي

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالإدارة العامة للمشروعات بوزارة الشباب والرياضة، تنظيم اليوم التوظيفي بإحدى مجموعات الماركت الشهيرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، ومؤسسة «كير مصر»، من خلال مبادرة «توظيف مصر».

وظائف اليوم المفتوح لإحدى الماركات الشهيرة

1- منسق أرفف (يشترط الحصول على مؤهل إعدادي حد أدنى).

2- بائعون بقسم المخبوزات (يشترط إجادة القراءة والكتابة).

3- جزار (يشترط إجادة القراءة والكتابة).

4- مساعد جزار.

5- بائع بقسم الخضار والفاكهة.

6- منسق أرفف بالمخزن.

7- فرد أمن.

8- مشرف أمن.

9- شيف جبن.

10- كاشير.

11- موظف استلامات.

12- مشرف استلامات.

13- منسق أسعار.

مكان العمل: التجمع.

الشروط والمميزات المشتركة:

- مؤهل متوسط ودون مؤهل.

- إجادة الكتابة والقراءة.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب يُحدد حسب الخبرة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي.

وللتقديم يمكنك الذهاب على العنوان: سبينس أرينا مول خلف البنك الأهلي بمنطقة البنوك بشارع التسعين - التجمع، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا.

ويمكنك ملء استمارة التقديم من هنــــــــــــــا.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة توافر وظائف شاغرة بإحدى الشركات الشهيرة للملابس الرياضية، على النحو التالي:

1- نائب مدير فرع:

يختص بمتابعة وتقييم مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة.

2- بائع داخلي

يختص بالمبيعات المباشرة داخل فروع الشركة.

3- مسؤول علاقات حكومية:

يختص بإنهاء المستخلصات والأوارق لدى الجهات الرسمية.

مكان العمل: فروع القاهرة.

الشروط والحقوق المشتركة:

- مؤهل عالٍ خريجين.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- يفضل خبرة في نفس الوظيفة المتقدم لها.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- يتم تحديد المرتب لمسؤول العلاقات والنائب حسب الخبرة، ومرتب المبيعات 2300 جنيه + العمولة.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات.

ويمكنك ملء استمارة التقديم من هنــــــــــــــا.