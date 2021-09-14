«جمارك الطرود البريدية بالقاهرة» تحبط محاولة تهريب 700 قرص مخدر

تمكن رجال مصلحة الجمارك المصرية بالإدارة العامة للطرود البريدية، برئاسة محمد محمود، مدير عام جمارك البريد بالقاهرة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

كيس بن مغلق بداخله أقراص

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية في بيان صحفي اليوم، أنه أثناء إنهاء الإجراءات بجمرك البريد المصري، برئاسة أحمد إسماعيل جويلي، مدير الجمرك، اشتبه مجدي أحمد، مأمور التعريفة، في مشمول البوليصة رقم CC091157734Nl الواردة من هولندا، وبفتحه تبين أن بداخله كيس بن مغلق بداخله أقراص يشتبه في كونها مخدرة بإجمالي عدد 700 قرص.

وأضافت المصلحة أن مدير الجمرك قام بعرض الأقراص على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوي، والتي أفادت أنها من أقراص اكستازي المخدرة.

وتابعت مصلحة الجمارك، أنه بعد ما سبق، قرر محمد محمود، مدير عام جمارك البريد، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 41 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

إحباط ثلاث محاولات لتهريب خمور

كانت مصلحة الجمارك قد أحبطت الأسبوع الحالي، ثلاث محاولات لتهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية «الخمور» أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وكانت الجمارك قد ضبطت 126 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة، وكان عليها ملصق بندرول الاستخدام الشخصي وغير مصرح ببيعه وخاص بالأسواق الحرة، كما تم ضبط مبلغ 95 ألف جنية حصيلة البيع، وعدد من العملات الأجنبية، بينما بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة نحو 5.66 ملايين جنيه.

وقررعبد الناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، تحرير محضر ضبط جمركي رقم 946 لسنة2021 مكافحة تهرب، وتقدم المتهمون بطلب تصالح لسداد المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة.