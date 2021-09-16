 في يوم واحد.. ضبط 1049 قضية تموينية متنوعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، على النحو التالي:

ضبط 3048 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات؛ لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات؛ ما أسفر عن ضبط 3048 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12842 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 152 قضية متنوعة في مجال «الضرائب العامة، جمارك، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين ولجان فحص».

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط 129 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية.

ضبط 1049 قضية تموينية متنوعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق، عن ضبط 1049 قضية تموينية متنوعة «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، مواد بترولية».