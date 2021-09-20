إعدام مبيض محارة وزوجته قتلا مسنة ببولاق الدكرور: العصير فيه سم قاتل

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقد بمجمع محاكم زينهم، بـ الإعدام شنقًا لمبيض محارة وزوجته، قتلا سيدة مسنة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن دسا عقارًا سامًا لها في عبوة عصير، وخنقاها حتى فارقت الحياة؛ لسرقة مصوغاتها الذهبية بمنطقة بولاق الدكرور.

تعود الواقعة عندما تلقى ضباط قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من «عامل»، 64 سنة، أفاد بأن شقيقته، «ربة منزل»، 66 سنة، مقيمة بالملك فيصل، أرملة، تعيش بمفردها، لم تظهر أو تتجاوب معه منذ 3 أيام، وعند توجهه للسؤال عنها اشْتَمَّ رائحة كريهة من الشقة سكنها.

جثة مقيدة داخل غرفة النوم

وعلى الفور، تم التوجه إلى الشقة محل البلاغ، وبالدخول عُثر على جثة شقيقة المُبلغ، بغرفة النوم، مُقيَّدة اليدين والقدمين بحبل، ومُكمَّمة الفم والأنف، بإيشارب حريمى، ملفوف حول رقبتها، وتوجد بعثرة بمحتويات الغرفة.

وبتشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، شارك فيه اللواء محمود أبوعمرة، مدير مباحث الوزارة، وقاده اللواء محمود السبيلى، مدير مباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «مبيض محارة»، 35 سنة، وزوجته «ربة منزل»، 32 سنة.

ضبط الجناة

وعقب تقنين الإجراءات واستهداف المتهمين، تم ضبطهما، وتبين أن المتهم الأول مصاب بجرح قطعي بإصبع إبهام اليد اليمنى.

وواجه فريق البحث المتهمين بالتحريات، واعترفا بارتكاب الواقعة؛ لمرورهما بضائقة مالية، فعقدا العزم على قتل المجني عليها، التي تربطهما بها صلة قرابة، «كريمة خال والد الأول»، مستغلين أنها تقيم بمفردها، والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية.