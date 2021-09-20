إعدام المتهمين بقتل رجل أعمال بالتجمع الخامس: سائقه تخفي في «النقاب»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقًا؛ لثبوت إدانتهم بقتل رجل أعمال لسرقته.

وجاء في التحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول يعمل سائقا لدى المجني عليه، وقرر التخلص منه؛ لسرقته فاستعان بخاله وصديقه المتهمين الآخرين، وتوجهوا لمكان سكنه.

المتهم تخفى في «النقاب»

وأضافت التحقيقات أن السائق تنكر بارتداء «النقاب» الخاص بالسيدات؛ للتخفي فيه ومعهم حبل ولاصق طبي، وما أن ظفروا به غافلوه وقاموا بتكتيفه، وأشبعوه ضربا وكتموا أنفاسه ولم يتركوه إلا جثة هامدة، وتمكنوا من الاستيلاء على 12 ألف جنيه كانت موجودة بالشقة وكمية من المجوهرات، وفروا هربًا دون أن يشعر بهم أحد.

وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهمين وقررت النيابة حبسهما على ذمة القضية، وإحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا.