تجديد حبس عاطلين عذبوا شابا بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته إلي رئيس نيابة ثان المحلة، اليوم، بتجديد حبس عاطلين بتهمه تعذيب شاب في العقد الثالث من عمره بمنطقة العباسي الجديد بمدينة المحلة الكبرى، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تجديد حبس المتهمين بالتعدي على شاب وسحله بشوارع المحلة

كما وجه المحامي العام إلى تفريغ الكاميرات الكائنة بموقع الحادث وسرعه ضبط المتهمين المتورطين في حادث الاعتداء الذي تسبب في إحداث عاهة وإعاقة للشاب المذكور .

وشدد المحامي العام على استدعاء شهود العيان وسماع أقوال الشاب المجني عليه وأفراد أسرته حول الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على جهات الاختصاص.

الشاب الضحية يعاني كسور بضلوعه وجروح سطحية وقطعيه

وكانت «الوطن»، اجرت لقاءًا مع الشاب الضحية الذي يعاني من كسور وجروح سطحية وقطعية، قال فيه: «الحمد لله إني لسه عايش واللي يكتبه ربنا ليا خير.. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي أذاني حياتي بقت في خطر وخلاص بقيت عاجز.. وشكرا لرجال الشرطة اللي جابت لي حقي ».

تعود أحداث الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بورود بلاغا من شرطة النجده باعتداء مجموعة من البلطجية على الشاب «محمد.م»، 25 سنة بشارع سوق العباسي الجديد .

وبتقنين الإجراءات تمكنت القوات من تحديد موقع عاطلين مسجلين شقي خطر من مرتكبي الواقعة وتم ضبطهما وبحوزتهما أسلحة بيضاء وتم التحفظ علي المضبوطات.