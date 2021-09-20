بريطانيا تبدأ تطعيم الأطفال ما بين 12 و 15 عامًا ضد كورونا

بدأت المملكة المتحدة تقديم لقاحات فيروس كورونا المستجد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، في بعض مقاطعاتها، حسب ما أكدته صحيفة الجارديان البريطانية، والتي أكدت أن حوالي 3 ملايين شاب مؤهلون في جميع أنحاء المملكة المتحدة لتلقي التطعيم، وذلك بحسب تقارير صحفية لشبكة بي إيه ميديا البريطانية.

تطعيم أطفال المدارس أولا

وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تبدأ سلطات بريطانيا برنامَج التطعيم في مرحلته الأولى داخل المدارس، وتم إصدار توجيهات للمديرين والموظفين للاتصال بالشرطة عند الاعتقاد أن هناك أي شخص، أو جماعة تحاول تنفيذ أو تنظيم بعض احتجاجات معارضة لتلقي لقاح فيروس كورونا، خارج مباني المدارس.

بدء التطعيم في مقاطعات اسكتلندا وويلز

وقالت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر تقديم لقاحات فيروس كورونا للأطفال في بعض المدارس في بريطانيا اعتبارًا من اليوم الاثنين، وكذلك من المقرر أن يكون ذلك لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا في مقاطعات اسكتلندا وويلز هذا الأسبوع، ويمكن للشباب في هذه الفئة العمرية في اسكتلندا الذهاب إلى العيادات المؤقتة التي تم تخصيصها من أجل هذا الغرض، أو انتظار خطاب يحتوي على موعد محدد سلفا لتلقي اللقاح.

مراكز التطعيم الجماعية تسهم مع المدارس ضمن الحملة ضد كورونا

كما أوضحت الصحيفة انه سوف يتم منح جرعات اللقاح للأطفال في مقاطعة ويلز في مراكز تلقيح جماعية، خصصتها الحكومة لذلك، بمساهمة بعض المدارس المشتركة في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، وقال رئيس برنامج التطعيم في أيرلندا الشمالية، فإنه من المرجح أن يتم تقديم اللقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا في المدارس اعتبارًا من أكتوبر القادم.