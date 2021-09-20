انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الأربعاء المقبل

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلي للجامعات الحكومية، عن فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الأربعاء المقبل لمختلف الشهادات الفنية، من خلال رابط تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2021، موضحا أنّ التنسيق سيكون وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن.

استمرار تنسيق الدبلومات الفنية حتى الثلاثاء بعد المقبل

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ فترة تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021، يستمر حتى الثلاثاء بعد المقبل، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للتنسيق، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.