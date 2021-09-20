رئيس التحرير

محمود مسلم

انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الأربعاء المقبل

كتب:

أحمد أبوضيف
01:11 م | الإثنين 20 سبتمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلي للجامعات الحكومية، عن فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الأربعاء المقبل لمختلف الشهادات الفنية، من خلال رابط تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2021، موضحا أنّ التنسيق سيكون وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن.

استمرار تنسيق الدبلومات الفنية حتى الثلاثاء بعد المقبل

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ فترة تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021، يستمر حتى الثلاثاء بعد المقبل، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للتنسيق، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

اقرأ المزيد:

كل ما تريد معرفته عن اختبار القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021

التعليم العالي: تنسيق الدبلومات الفنية 2021 خلال 72 ساعة بعد «القدرات»

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021

اليوم.. بدء اختبارات القدرات 2021 لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية