انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الأربعاء المقبل
كتب:
أحمد أبوضيف
01:11 م | الإثنين 20 سبتمبر 2021
صورة أرشيفية
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلي للجامعات الحكومية، عن فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الأربعاء المقبل لمختلف الشهادات الفنية، من خلال رابط تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2021، موضحا أنّ التنسيق سيكون وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن.
استمرار تنسيق الدبلومات الفنية حتى الثلاثاء بعد المقبل
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ فترة تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021، يستمر حتى الثلاثاء بعد المقبل، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للتنسيق، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
اقرأ المزيد:
-
تنسيق الدبلومات الفنية 2021
-
تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات
-
تنسيق الدبلومات الفنية لـلعام الدراسي 2020/ 2021
-
تنسيق الدبلومات الفنية
-
موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2020
-
موعد تنسيق الدبلومات الفنية لـعام 2020
-
كليات الدبلومات الفنية
-
نتيجة الدبلومات الفنية 2021
-
نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس
-
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021