الجودة: مصر تجاوزت تأثير كورونا على التعليم.. ودول كثيرة فشلت في الأمر

عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، الملتقى السنوي الثالث لمديري مديريات التربية والتعليم ومديري إدارات الجودة بالمحافظات، تحت عنوان «معا لمواجهة التحديات»، بحضور الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي، والدكتورة رندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القيادات بالوزارة، وسعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بالوزراة.

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة، بأنّ الهيئة تشيد بجهود مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، واهتمامهم بجودة التعليم وحضور اللقاء، رغم سفرهم من محافظات بعيدة، وحرصهم للوصول للمستهدف من الجودة في التعليم، فالجودة لا تتحقق إلا بالتعاون والتشارك في الهدف.

معايير الجودة في المؤسسات التعليمية

وقالت عيد، إنّ أهم معايير الجودة هي مخرجات التعليم والتعلم، ومستوى الطلاب ومواصفات الطالب والخريج، وأهم ما تبحث عنه فرق المراجعة بالمؤسسات هو مستوى الطلاب، متابعا: «الجودة لا تعني تستيف الأوراق، وهذا ما يجعل بعض المؤسسات لا تحصل على الاعتماد، ولا غنى عن حضور الطلبة للمدرسة في سن التنشئة، كما يجب التفكير في حلول تقسيم الطلاب في الفصول لمحاولة الانتظام في الحضور بالمؤسسات التعليمية، للوصول للجودة واكتمال العملية التعليمية».

وأضافت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أنّ الهيئة تستهدف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، للوصول إلى 40 طالبا في الفصل الواحد، لتحقيق جودة التعليم، لافتة إلى أنّ الهيئة تغاضت عن الكثافات بنسبة 25%، في حالة أنّ المدرسة تحقق معايير مرتفعة في مستوى الطلاب، وهي مخرجات التعليم والتعلم، وتحقيق بيئة تعليمية جيدة، من تهوية وإنارة ونظافة ومساحة الفصل، واتباع المعايير الصحية في التعامل مع جائحة كورونا.

وأكدت عيد، استعداد الهيئة لبدء تدريب المعلمين عن بعد على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنشيط ونشر ثقافة الجودة بين المعلمين والمؤسسات التعليمية، للإسراع بوتيرة تقدم المؤسسات التعليمية للاعتماد واستيفاء معايير الجودة.

وأوضحت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أنّه رغم انتشار الجائحة المفاجئ في العالم كله، لكن مصر استطاعت عبور الأزمة سريعا، في حين تأثرت دول كثيرة بشكل كبير وتوقف التعليم لديها، وما ساعد مصر على ذلك، البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي الذي نشهده، والتحول من التعليم للتعلم، وهو أن يحصل الطالب بنفسه على المعلومة والبحث واستخدام التكنولوجيا، ويجب ألا تغفل المؤسسات التعليمية عن الاهتمام بذوي الهمم والمساواة بين الطلاب.

مدير هيئة الجودة: كورونا ليس التحدي الوحيد لمنظومة التعليم ما قبل الجامعي

وأضافت عيد، أنّ كورونا ليست التحدي الوحيد، وإنما عدد الطلاب الذي زاد من 15 مليون طالب لـ21 مليونا، بنسبة من 700 لـ800 ألف سنويا في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وهذه الكثافات السريعة تعيق جودة التعليم، بينما التحدي الآخر هو انتهاء صلاحية الاعتماد للمؤسسات المعتمدة، وعدم تقدمها للاعتماد مرة أخرى، متابعا: «لدينا 1364 مدرسة انتهت صلاحية شهادة الاعتماد لها، وهي 5 سنوات، ونحتاج إلى إعادة التقدم للاعتماد من الهيئة».

وأشارت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى تحديات أخرى، بينها وجود 50% من المدارس تفقدتها الهيئة خلال جولات المتابعة، وجرى إنذارها لفقد بعض معايير الجودة، رغم أنّها معتمدة، لكن لا تتبع خطط التحسين المستمر للحفاظ على مستوى الجودة بها، فضلا عن تحدي الوصول إلى المستهدف في خطة مصر 2030، باعتماد 60% من المدارس في مصر، إذ إنّ المعتمد الآن 9% فقط، والوزارة تسعى مع الهيئة لحل وتجاوز هذه التحديات، كما أنّ الفرصة كبيرة أمام المؤسسات التعليمية لاستغلال المتاح في ظل جائحة كورونا وتقليل الكثافات.

وقالت عيد، إنّ تقدم المؤسسات للاعتماد من الهيئة العام الماضي بلغ 1000 مدرسة، ونأمل أن تزيد الأعداد المتقدمة للعام الدراسي المقبل 2021/2022، كما نكثّف الزيارات لنسرع دخول المؤسسات التعليمية في مظلة استيفاء معايير الجودة.

وصرح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنّه يعلم جيدا أنّ مديري المديريات يحملون على عاتقهم تنفيذ جميع السياسيات والخطط على أرض الواقع، وما يحمله مديري إدارات الجودة من حمل في الوصول لتعليم قائم على معايير الجودة والوصول للأعداد المستهدفة في التقدم للهيئة للحصول على الاعتماد.

وأضاف حجازي، أنّ الهيئة هي المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة ومفاهيم التقويم والإصلاح الذاتي ومعايير الجودة وخطط التحسين المستمر، والمدرسة المعتمدة هي التي لديها تقارير أداء وتنمية وتدريب للمعلمين، ومعايير للفصل وللطالب، وقياس لمخرجات المدرسة وأداء الطلاب، ونسب النجاح، لذلك لا غني عن زيادة أعداد المؤسسات المعتمدة، كما أنّ الجودة هي التخطيط والتنفيذ والمتابعة والقياس.

حجازي يؤكد أهمية التنشئة الاجتماعية للطلاب

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الحضور للمدرسة لا غنى عنه، فهو أساس التنشئة الاجتماعية، من خلال الاحتكاك والتواصل مع المعلمين والزملاء، والدولة تستهدف انتظام حضور الطلاب للمدارس في العام الدراسي المقبل، ما لم يصدر قرار من لجنة إدارة أزمة كورونا.

وأوضح أنّ الوزارة تولي اهتماما أكبر بالمعلم وتنميته، حيث يجب تعظيم التركيز على نواتج التعلم، ومستوى الطلاب، والمستهدف في مواصفات الطالب، للتغلب على التحديات الموجودة داخل مؤسساتنا التعليمية، من زيادة في الكثافات والتنسيق مع الهيئة، للاستفادة من التحول الرقمي لتدريب المعلمين عبر شبكات الفيديو كونفرانس، لنشر ممارسات الجودة لكل معلمي مصر.

تكريم مديريات التعليم لجهودها في العملية التعليمية خلال أزمة كورنا

ووجّهت الدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي، الشكر لمديري المديريات التعليمية وكل معلمي مصر، على تعاملهم مع التحدي الذي واجه التعليم والمؤسسات التعليمية على مدار العامين السابقين بسبب جائحة كورونا، وما نواجهه، ورغم ذلك لم تتوقف جهود ومساعي تجهيز المؤسسات للاعتماد وتشكيل الفرق والمراجعة، بفضل الجهود المشتركة والتضافر مع المؤسسات التعليمية للوصول لاعتماد مؤسساتنا التعليمية، واستيفائها لمعايير الجودة، وهذا لقاء ناجح ومثمر منذ بدأناه، لتذليل المشكلات والعقبات التي تواجه المديريات التعليمية في الوصول للمستهدف السنوي من أعداد المدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة.

المديريات التي جرى تكريمها

وكرّمت الهيئة في ختام اللقاء، مديري المديريات التعليمية ومديري إدارة الجودة بالمحافظات الأكثر تقدما، للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي السابق 2020/2021، فضلا عن تكريم مديري المديريات التعليمية ومديري إدارة الجودة بالمحافظات الأكثر حصولا على الاعتماد من الهيئة منذ بداية نشأتها في 2008 حتى 2020/2021، وتكريم مديري المدريات التعليمية ومديري إدارة الجودة بالمحافظات الأكثر حصولا على الاعتماد من الهيئة نسبة لعدد المدارس بها، وتكريم حمزة أمين رضوان، مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور أزهار عبدالمنعم مدير إدارة الجودة بمحافظة شمال سيناء، لتميزهم وتقديمهم لمؤسسات تعليمية للاعتماد من الهيئة، رغم الظروف بالمحافظة ومدير إدارة الجودة.