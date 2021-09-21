حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 21-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من صفات مولود برج الحمل أنّه يفضل أن يكون القائد دائمًا، ويتميز بالسعي دائما لتحقيق أهدافه بالوصول إلى المناصب القيادية، سواء كان ذلك في حياته العلمية أو العملية، كما يتحمل المسؤولية لإتمام أي عمل مهما كانت التحدي فيه صعبًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

الشمس في منزل العمل تجعلك أكثر نشاطا ويقظة وإصرارا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر اليوم في برجك يحفزك ويمدك بالسحر والجاذبية وتلفت أنظار الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.