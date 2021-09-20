حظك اليوم برج الحوت الإثنين 20-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يستطيع أصحاب برج الحوت تحدي الصعاب، فهم لديهم الإرادة لتنفيذ كل ما يحلمون به، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع شريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.