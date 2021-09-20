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محمود مسلم

حظك اليوم برج القوس الإثنين 20-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:19 ص | الإثنين 20 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يتميز مولود برج القوس بشخصية مرحة، تعشق الحياة والمرح واللقاءات الاجتماعية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر المكتمل في مربع برجك ويسلط الضوء على المشاكل والخلافات ويدفعك ذلك للاهتمام بمسائل عالقة وعليك أن تحذر التسرع.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلاد ها 13 ديسمبر.

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