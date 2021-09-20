حظك اليوم برج الجدي الإثنين 20-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الجدي بالقدرة على تحمل المسؤولية، فهو يهتم بأسرته، وهو من الأبراج التي يمتاز أشخاصها بتخطيطهم الطويل الأمد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر المكتمل بمنزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرص متعددة وتدير العقول بلباقتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

فينوس في منزل الأصدقاء تمدك بالشجاعة للقيام بخطوة جريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.