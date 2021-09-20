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محمود مسلم

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 20-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:20 ص | الإثنين 20 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو من الشخصيات الودودة مع من حولهم، وتجذب صفاتهم الإيجابية هي التي تجذب الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر المكتمل بمنزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

ينصحك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وقراراتك، وابتعد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

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