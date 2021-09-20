حظك اليوم برج العقرب الاثنين 20-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف برج العقرب بالتركيز العالي، والاستمرار في المحاولة لتحقيق هدفهم، كما أنه يحب التملك والغموض الدائم إضافة إلى الغيرة، من الصعوبة أن يثقوا في أي شخص يتعاملون معه، إذ يعرفون بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغارون كثيرًا على من يحبون، إلا أنّهم يتصفون بالشجاعة والإخلاص والولاء في الوقت ذاته، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية، فقط لا تعلن أفكارك وخططك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر المكتمل في منزل الحب يدعمك، وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.