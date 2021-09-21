حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 21-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتظاهر مولود برج الثور بالبرود، لكنه يبقى مشتعلًا من الداخل، كما يتسم بالهدوء ويتعامل بمسؤولية كبيرة مع كل من حوله، وهو شخصية قيادية، وقد ينفجر أحيانًا لسببٍ تافه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر يتنافر مع المريخ بمنزلي الصحة وقد يجعلك ذلك تشعر بانخفاض طاقتك وعليك ألا تتحامل على نفسك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان، وعليك أن تتعامل بهدوء كي تستطيع مواصلة المسيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور لاعب المصارعة الشهير جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.