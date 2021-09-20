ضبط متهم للإتجار غير المشروع في النقد بحجم تعاملات 50 ألف دولار أمريكي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالاشتراك مع الجهات المختصة قيام شخصين «أحدهما مقيم خارج البلاد، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية» بجمع تبرعات من خلال أحدهما الذي يعمل بالخارج، وإرسالها للآخر بحوالات بنكية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يتم استبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر المتواجد حالياً خارج البلاد، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

حجم التعاملات وصل 50 ألف دولار أمريكي في 5 سنوات

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أعوام طبقاً للفحص المستندي «50,000 ألف دولار أمريكي».

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.