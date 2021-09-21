اليوم.. إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2021 (رابط)

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2021 في الساعة الثانية ظهر اليوم الثلاثاء، حيث تم الانتهاء من مراجعة ورصد وتقدير الدرجات، لجميع الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة الدور الثان، والبالغ عددهم 160 ألف طالب وطالبة، موضحة أن الامتحانات عقدت فى جو هادئ ومناسب، وأن غرفة العمليات المركزية لم ترصد حدوث أى تجاوزات تؤثر على سير العملية الامتحانية، منوهة إلى أن جميع اللجان الامتحانية كانت معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

التربية والتعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2021 الساعة الثانية ظهر اليوم

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إن نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2021، تم الانتهاء من تجهيزها وإعدادها، مؤكدة أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أى معوقات أو مشكلات، موضحة أنها بدأت الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

التعليم: نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2021 تم الانتهاء من تجهيزها وإعدادها

ومن جهته، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2021 ستكون متاحة عبر هذا الرابط، من الساعة الثانية ظهر اليوم الثلاثاء، الموافق 21 سبتمبر الجاري، مؤكدا أنه تم رصد نحو 36 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة دور ثان، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في تسيير العام الدراسي 2020-2021، رغم كل الصعوبات والتحديات الناتجة عن جائحة كورونا.

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2021 ستكون متاحة الثانية ظهر اليوم

وأكد شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 9 أكتوبر المقبل، حضوريا في المدارس، مهما كانت الصعوبات والتحديات، منوها إلى أن الجميع داخل وزارة التربية والتعليم يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد 2022.