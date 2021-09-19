نتيجة تخلفات الثانوية العامة 2021: يحصلون على 50% فقط من الدرجات

ينتظر أولياء الأمور والطلاب بحالة من القلق، إعلان نتيجة تخلفات الثانوية العامة 2021، وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة تخلفات الثانوية العامة 2021 ستعلن خلال ساعات عقب اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موضحا أنه جرى الانتهاء من جميع أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، لافتا إلى أن جميع أعمال التصحيح والرصد تمت إلكترونيا في لجان مراقبة ومؤمنة جيدا.

نتيجة تخلفات الثانوية العامة 2021: تمنح الطلاب 50% فقط

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة تخلفات الثانوية العامة 2021 تمنح الطلاب 50% فقط من الدرجات، موضحا أن امتحانات الدور الثاني عقدت للطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين فقط، أما الذين رسبوا في أكثر من مادتين يعيدوا السنة الدراسية الجديدة.

وتابع المصدر، أن امتحانات تخلفات الثانوية العامة 2021 عقدت لما يقرب من 160 ألف طالب وطالبة، مؤكدا أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم ترصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الامتحانات.

امتحانات تخلفات الثانوية العامة 2021 صورة طبق الأصل من امتحانات الدور الأول

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت تفاصيل عقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، وأوضحت أن الامتحانات صورة طبق الأصل من امتحانات الدور الأول، وعقدت بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضافت الوزارة، أن نتيجة تخلفات الثانوية العامة 2021 تعلن خلال ساعات، عقب اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم، موضحة أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وضع الأسئلة وفق مجموعة من المواصفات الدقيقة، مشيرة إلى أن تصحيح الامتحانات جرى إلكترونيا من خلال أجهزة الماسح الضوئي.

وكانت الوزارة، أعلنت تفاصيل تظلمات الثانوية العامة، موضحة أن إعادة الفحص يدويا يتطلب سداد مبلغ 300 جنيه للمادة الواحدة.