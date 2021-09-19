موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني، واعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكثر الكلمات بحثا علي مؤشر البحث جوجل، من جانب أولياء الأمور طلاب الصف الثالث الثانوي، وسط حاله من الترقب والقلق من النتيجة، واستعدادا للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2021.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني

وتعلن وزارة التربية والتعليم، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني، فورا اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم، على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021، ويجري إعلانها في اليوم التالي في المدارس الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني.. الاثنين

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، ورصد وتجميع درجات الطلاب، مشيرا إلى أنه سيجري اعتماد نتيجة الثانوية العامة مساء اليوم الأحد، أو بحد أقصى غدا، وإعلانها مباشرة علي الموقع الرسمي للتعليم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال تصحيح ورصد تجميع الدرجات بامتحانات الدور الثاني تتم إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، ومن الصعب أن يحدث أى خطأ في النتيجة، سواء في عملية جمع الدرجات أو رصدها، مشيرا إلى أنه جرى تطبيق قواعد الدقة، لحصول كل طالب بالثانوية العامة على حقه كاملا.

إرسال نسخة من النتيجة لمكتب التنسيق بعد اعتمادها من وزير التعليم

وتابع المصدر: بعد الانتهاء من إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021، سيجري وضعها على السيستم الخاص بالنتيجة، بالإضافة إلى أنه سيجري إرسال نسخة من النتيجة إلى مكتب التنسيق فور اعتمادها رسميا من وزير التعليم، لبدء أعمال تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني، وفق الضوابط المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.