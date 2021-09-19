ترقبوا خلال ساعات.. نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021

حالة من القلق والترقب بين أولياء الأمور بشأن نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021، واعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها رسميا استعدادا للتقديم في المرحلة الثالثة للتنسيق بالجامعات 2021، حيث انتهت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني يوم الإثنين 13 سبتمبر، بعد أداء امتحان الأحياء لطلاب شعبة علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لشعبة أدبي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ الوزارة انتهت من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021، ورصد وتجميع درجات طلاب الثانوية العامة، وجار إعدادها وتجهيزها لوضعها على سيستم خاص بالنتيجة، استعدادا لاعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها رسميا.

إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021.. بحد أقصى غدا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ اعتماد نتيجة الدور الثاني قد يكون اليوم أو غدا الإثنين بحد أقصى، ثم إعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم كما حدث في نتيجة الدور الأول، وإعلانها في اليوم التالي بجميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

وتابع المصدر، أنّ طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني، يحصلون على نصف الدرجة الكلية للمادة فقط، إلا بعض الفئات الطلابية التي يحق لها وفقا للقانون، الاحتفاظ بالحصول على الدرجة الفعلية في كل مادة، وليس نصف الدرجة فقط.

نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021.. 4 فئات يحصلون على الدرجات كاملة

وأشار المصدر، إلى أنّ الطلاب الذين يحصلون على الدرجات الكاملة هم، الطلاب المصابين بفيروس كورونا، والمخالطين لمصابين بفيروس كورونا، من الدرجة الأولى، مثل الأب والأم والأخ والأخت، والمقيمون مع الطالب بنفس عنوان سكنه المدون بالبطاقة الشخصية، والطلاب الذين شاركوا في بطولات رياضية دولية خارج البلاد في نفس موعد الامتحانات، والطلاب الذين يتعرضون لكوارث طبيعية بشكل مفاجئ، مثل وفاة القريب من الدرجة الأولى كالأب أو الأم والأخ والأخت.