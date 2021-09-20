ضبط 50 جوال بقوليات فاسدة في حملة تموينية بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز العدوة في محافظة المنيا، حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز البلدية والأسواق، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة المعروضات على المواطنين من السلع والمواد الغذائية، بهدف التأكد من سلامة الغذاء.

جاءت الحملة تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالأسواق، والعمل على رصد المخالفات وتحقيق الانضباط، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 50 جوال

من جانبه، قال اللواء محمد عزت رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عقب المرور على عدد من المنشآت الغذائية والمحال التجارية، عن ضبط 50 جوال لمواد غذائية غير صالحة، عبارة عن بقوليات، بالإضافة إلى ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، في وقت سابق، عن المرور على 783 منشأة غذائية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 346 محضر للمخالفات المضبوطة، وتنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، ومخالفات الغش التجاري، وعدم وجود شهادات صحية.

منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص

كما تم ضبط منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر على الصحة العامة، وتم إعدام 1420 كيلوجرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى سحب 747 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.