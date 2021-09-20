التعليم تعلن عن وظائف جديدة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 20 سبتمبر 2021 حتى 30 سبتمبر 2021، وتم تحديد وظائف مدارس تكنولوجيا التطبيقية.

الوظائف المتاحة بمداس التكنولوجيا التطبيقية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل لها، أن التقديم متاح للوظائف التالية «مسئول جودة، مسئول تنمية مهنية، مسئول موارد بشرية، مسئول التقييم والامتحانات، المشرف على التقويم والتوظيف، مسئول المناهج والخطط الدراسية، مسئول التوظيف»، وعلى المتقدمين الاطلاع على الوصف الوظيفي وكافة شروط الالتحاق بكل وظيفة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من هنا.

لن يلتفت إلى الطلبات الواردة بعد 30 سبتمبر2021

وأشارت الوزارة إلى أن إرسال السيرة الذاتية وصحيفة الأحوال، سكون من خلال البريد الإلكتروني، من هنا، لافتة إلى ضرورة كتابة اسم الوظيفة المتقدم إليها بالعنوان، وأكدت الوزارة أنه لن يلتفت إلى الطلبات الواردة دون الإشارة إلى الوظيفة المراد التقدم إليها أو الطلبات التي يتم إرسالها بعد 30 سبتمبر 2021.

وأشارت الوزارة إلى المميزات التي سيتم توفيرها للعاملين بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل العمل في بيئة حديثة تقوم على التطوير المستمر، والتدريب التقني المستمر عالي الجودة، وفرص للحصول على خبرات عملية عديدة، ذلك بالإضافة إلى حصولهم علي حوافز معنوية و مادية عديدة.

يُذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام أو المؤسسات؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل سواء محليًا أو دوليًا.