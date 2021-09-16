بنك saib يعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على شروطها وطريقة التقديم

طرح بنك saib، عبر صفحته الرسمية على موقع «لينكد إن» وظائف خالية للعمل لدى البنك، شرط توافر عدد من المهام والمؤهلات للالتحاق بالوظائف المطلوبة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة، تفاصيل الوظائف المتاحة لدى بنك سايب وهما، وظيفة مساعد مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووظيفة مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المهام المطلوبة للوظيفتين

- الاقتراب من العملاء المحتملين والتعامل مع العملاء الحاليين بنجاح.

- تحليل القوائم المالية وإعداد مذكرات اقتراح الائتمان.

- متابعة ومراقبة حسابات العملاء ووضعهم المالي عن كثب.

الشروط والمؤهلات المطلوبة للوظيفتين

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- مصدق على الائتمان.

- بكالوريوس تجارة أو اقتصاد أو دراسات ذات صلة.

- كفاءات اتصال وتفاوض جيدة جدًا.

طريقة التقديم للوظيفتين

ونوه البنك إلى أنه في خال الرغبة في الحصول على الوظيفك، فيمكن إرسال السيرة الذاتية المحدثة على الايميل التالي: careers@saib.com.eg، مع ضرورة ذكر الوظيفة المطلوبة التي تتقدم لها في الموضوع.

وظائف البنك العربي

وفي سياق منفصل، كان البنك العربي، قد أعلن أمس، عبر موقع «لينكد إن» عن حاجته لشغل وظيفة Premium Relationship Officer، بشروط ومؤهلات هى:

- تقديم خدمة عالية الجودة إلى علاقات عملاء Premium الجديدة والحالية عبر تزويدهم بمجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المالية بناءً على احتياجاتهم.

- تعظيم الربحية وخلق ملكية العميل عبر توفير أعلى مستوى من خدمة العملاء عن طريق مكالمات وزيارات مبيعات استباقية مستمرة للعملاء الحاليين والجدد.

- تطوير خطة عمل لتوسيع العلاقة الحالية مع العميل عبر اكتساب علاقات عملاء جديدة، إضافة إلى TMLs جديدة.

- تحقيق أهداف المبيعات بما يتماشى مع أفضل معايير الممارسات للخدمات والعمل "كمستشار موثوق به" لعملاء Premium.

- الالتزام بمعايير جودة الخدمة المميزة والامتثال لسياسات وإرشادات Premium.

- تحديث جميع ملفات العملاء وتأكد من توفر جميع المستندات المتعلقة بالعميل من أجل الامتثال للوائح KYC وAML.

- مراجعة علاقات العملاء الحالية لضمان حصة أكبر من المحفظة ونسب بيع متقاطع أعلى.

- مراقبة المحفظة الخاصة (إدارة المحفظة) عبر تتبع التقدم المحرز في قاعدة العملاء، وحافظة الأصول، وحافظة الودائع، ونسب اختراق المنتجات والخدمات.

- الانتباه إلى ملاحظات العملاء لأية اقتراحات / مخاوف لاقتراح أفكار مبتكرة للمنتجات والخدمات الجديدة، وتصعيدها إلى مدير البرنامج المتميز عند الضرورة.

- المشاركة في برامج الرعاية والفعاليات والمبادرات المتميزة التي تساهم في تعزيز صورة البرنامج.