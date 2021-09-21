مراكز التطعيم الجديدة ببورسعيد تستقبل الراغبين بتلقي لقاح كورونا

استقبلت مراكز لقاح كورونا الجديدة، صباح أمس، عددا كبيرا من المواطنين، في أول أيام تشغيلها ضمن حملة معا نطمئن.. سجل الآن، والتي بدأت استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وذلك بمواقع مركز شباب الحي الإماراتي، مركز شباب الاستاد، المدينة الرياضية، مكتبة الطفل ببورفؤاد.

إجراءات ميسرة للمواطنين للحصول على لقاحات كورونا

وتشهد المراكز الجديدة اتخاذ كل الإجراءات المتبعة للتيسير على المواطنين خلال الحصول على اللقاح، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتوفير كل سبل الراحة للمواطنين، وخاصة كبار السن أثناء الحصول على اللقاح.

وتأتى مراكز لقاحات كورونا ضمن خطة محافظة بورسعيد للتوسع في المراكز بما يساهم في منع الازدحام ويوفر مراكز للتطعيم ضد كورونا في مختلف المناطق.

يشرف على حملة «معا نطمئن..سجل الآن» ببورسعيد الدكتور أحمد حسن مدير مديرية الصحة، والدكتور على أبو سمرة مستشار المحافظة للشباب والرياضة، وعبد الفتاح حافظ، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ويشارك فيها دكتور محمد جودة مساعد مدير الطب الوقائي ودكتورة رويدا دراهم مدير إدارة الثقافة والإعلام، وشويكار بدرة مدير مركز المعلومات بالمديرية، وحورية عبدالعزيز مدير إدارة التمريض بالمديرية.

كانت محافظة بورسعيد، قد أعلنت فى بيان لها على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك مراكز تلقى لقاحات كورونا الجديدة، وناشدت المواطنين، في البيان، مراعاة عدم التزاحم بالمواقع المذكورة ويمكن للمواطنين الذين تلقوا رسائل سابقة ولم يحصلوا على اللقاح التوجه إلى إحدى المراكز للتطعيم وكذلك من قام بالتسجيل ولم يتلق رسالة نصية بالتوجه للمراكز للحصول على اللقاح.