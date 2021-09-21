تعليم جنوب سيناء: اعتماد 34 مدرسة من الهيئة القومية لضمان الجودة

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن نحو 34 مؤسسة على مستوى المحافظة حصلت على شهادة الجودة معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد أن جرى تطبيق كل معايير الجودة داخل المدارس المعتمدة.

وأضاف «عقل» أن هذه المدارس تشمل جميع المدارس من نويبع حتى رأس سدر وهي تضم مدارس التعليم الأساسي ورياض الأطفال، مشيرا إلى أن الاشتراطات التي جرى تطبيقها داخل مدارس الجودة تساعد في النهوض والرقي بالمستوى العلمي للطلاب والطالبات.

وقال إنه حضر اللقاء التنسيقي للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة مجلس الوزراء أمس الاثنين بحضور مديري المديريات ومديري الجودة بحضور أحمد عبد العظيم مدير إدارة الجودة بالمديرية.

10 مدارس تنتظر الاعتماد بعد زيارة المراجعة الخارجية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إن اللقاء الذي حضره أمس يهدف عرض الوضع الراهن لزيارات الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي حتى العام الدراسي 2020-2021 م، ومناقشة الخطط المقترحة من مديريات التربية والتعليم لزيارات الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي بجميع المراحل للعام الدراسي 2021-2022، وطرح توصيات لمواجهة تحديات منظومة الاعتماد للتعليم قبل الجامعي.

وقال إن جنوب سيناء بها 10 مدارس تقدمت للحصول على الجودة منذ أزمة كورونا، 8 مدارس جرى مراجعتها وتم زيارتها وتنتظر الاعتماد وهي الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية (مرحلة رياض الأطفال) و(مرحلة الإعدادية).

مدرسة سعد زغلول التابعات لإدارة رأس سدر ( مرحلة رياض الأطفال )، ومدرسة أبو بكر الصديق الرسمية التابعة لإدارة أبورديس ( مرحلة رياض الأطفال) ومدرسة طه حسين الإعدادية ( مرحلة ابتدائية )، ومدرسة المروة المتميزة ( مرحلة رياض الأطفال ) ومدرسة الزهور ( مرحلة رياض الأطفال ) التابعات لإدارة طور سيناء.

مدارس لم تعلن نتيجتها بسبب أزمة كورونا

وأوضح عقل أنه جرى زيارة مدارس لم تعلن نتيجتها حتى الآن بسبب أزمة كورونا وهي مدارس الزهور الإعدادية ورفاعة الطهطاوي الإعدادية وبدر الابتدائية والزعيم السادات الابتدائية التابعات لإدارة طور سيناء، ومدرسة الشهيد عمرو مصطفى الابتدائية التابعة لإدارة نويبع ومدارس السادات الثانوية وسعد زغلول الإعدادية بنات والشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية التابعات لإدارة رأس سدر.

وأشار إلى أن هناك مدرستين تم تأهيلهما للاعتماد وتم الدفع الإلكتروني ولم يتم زيارتهما وهما مدرستا شرم الشيخ الرسمية لغات (رياض الأطفال) والرويسات الابتدائية (رياض الأطفال) التابعتان لإدارة شرم الشيخ.