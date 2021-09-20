السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في دعم جهود الحل السياسي باليمن

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، الفريق ركن محمد علي المقدشي وزير دفاع الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة السفير اليمني بالقاهرة محمد علي مارم، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وزير الدفاع اليمني ينقل عبدربه منصور هادي إلى الرئيس السيسي

ونقل وزير الدفاع اليمني، تحيات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الرئيس، السيسي مثمناً علاقات التعاون بين مصر واليمن في كل المجالات خاصة على الصعيدين العسكري والأمني، كما أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار مصر كأكبر دولة عربية في دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية بها.

السيسي: مصر لن تدخر جهداً لمساعدة اليمن الشقيق

وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكّداً موقف مصر الثابت بدعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبي طموحات الشعب اليمني وانفاذ إرادته الحرة وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني، مشددًا على أنَّ تلك هي مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن مصر لن تدخر جهداً لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الأهداف.