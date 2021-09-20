حظك اليوم برج الأسد الاثنين 20-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يكره برج الأسد الروتين، لا يستطيع أن يعيش بلا حب رغم الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، فهو يظهر حبّه علنًا ولا يخجل من إعلانه، كما أن لديه ثقة كبيرة في نفسه، ولديه روح المغامرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر المكتمل في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لخطواتك واعتن بحساباتك لتنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

اليوم قاوم التشوش واهدأ لتسيطر على الأمور!

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.