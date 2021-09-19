حظك اليوم برج الأسد الأحد 19-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يتميز بكونه محب وودود، ولكنه يمارس سيطرته على الأشخاص المحيطين به، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتقدم خطوات وقد تحقق ربحا يرضيك وقد تكتشف حقائق وتكسب التأييد.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يدفعك للاقتراب ممن تحب ويمنحك نشاطا وشعورا عاما بالحماس والسعادة.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 32 يوليو.